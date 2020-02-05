В Мурманской области продлено разрешение на строительство III этапа полигона твердых коммунальных отходов

Администрация Кольского района приняла решение № 02-2020 от 21.01.2020 о продлении АО «Управление отходами» действия разрешения на строительство III этапа полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Кольском районе Мурманской области, предполагающего строительство третьей и четвертой карт складирования отходов.

Строительство ведётся в рамках реализации концессионного проекта по созданию системы коммунальной инфраструктуры – системы переработки и утилизации ТКО на территории Мурманской области.

Срок действия разрешения продлен до 28 сентября 2020 года. Ранее Администрация Кольского района продлила действие разрешения на строительство для АО «Управление отходами» в отношении создания подъездной автомобильной дороги к полигону ТКО – до 1 ноября 2020 года, а также до 14 декабря 2020 года действие разрешения на строительство II карты полигона ТКО.

В будущем полигон ТКО будет состоять из 7 карт, которые последовательно будут построены и введены в эксплуатацию. Сам полигон рассчитан на эксплуатацию в течение минимум 28 лет в полном соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Площадь земельного участка для размещения полигона ТКО составляет не менее 32 гектаров. Ежегодно на участок захоронения отходов будет поступать 250 тыс. тонн отходов 4-5 класса опасности, в том числе 122 тысячи тонн «хвостов» сортировки, 18,2 тысячи тонн измельченных и 12,8 тысячи тонн не измельченных крупногабаритных отходов, а также 70 тысяч тонн промышленных отходов.

Работа коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО является наглядным примером реализации инфраструктурного инвестиционного проекта, сочетающего финансовую эффективность для инвесторов и решение социальных задач в регионе присутствия. Таким образом, строительство новых карт захоронения отходов – это не только новые объекты компании, но и защита экосистемы области. Практика развития «зеленых проектов» АО «Управление отходами» на территории Мурманской области будет продолжена.