В Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 16 по 22 апреля провели очередной мониторинг розничных и оптовых цен на нефтепродукты. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 39,90 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,70 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 44,40 руб. - увеличение на 30 коп.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 41,59 руб. - увеличение на 30 коп.; АИ-95 - 44,39 руб. - увеличение на 30 коп.; Дт/зим - 46,10 руб. - увеличение на 30 коп.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 39,85 руб. - увеличение на 3 коп.; АИ-95 - в среднем 42,95 руб. - увеличение на 6 коп.; Дт/зим - в среднем 45,22 руб. - увеличение на 9 коп.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 40,00 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,85 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 44,60 руб. - увеличение на 20 коп.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 40,79 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 43,65 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 45,15 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 40,00 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 43,00 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 45,00 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 40,10 руб. - увеличение на 26 коп.; АИ-95 - 42,89 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 45,09 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 49400 руб/т (увеличение на 450 руб/т); АИ-95 - 50750 руб/т (увеличение на 500 руб/т); Дт/зим - 50200 руб/т (снижение на 300 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 51400 руб/т (увеличение на 1400 руб/т); АИ-95 - 52400 руб/т (увеличение на 600 руб/т); Дт/зим - 48500 руб/т (увеличение на 200 руб/т).