В Мурманской области продолжает работу «горячая линия» по вопросам начала отопительного сезона

По поручению губернатора Марины Ковтун с начала отопительного периода Государственная жилищная инспекция Мурманской области организовала «горячую линию» по вопросам подачи тепла в многоквартирные дома. Работу «горячей линии» обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Как рассказала главный государственный жилищный инспектор региона Алёна Кузнецова, с начала работы «горячей линии» поступило более 1600 обращений. Пик традиционно пришелся на вторую неделю отопительного периода - с 1 по 5 октября. За прошлую неделю число обращений снизилось почти втрое. Лидером по количеству поступивших обращений является Мурманск, при этом наибольшее их число - от жителей домов, находящихся в управлении ООО «МУ ЖСК» и организаций, обслуживающих жилфонд в Ленинском административном округе: ООО «Севжилстрой», ООО «Севжилтрест», ООО «Севжилэксплуатация».

На сегодня, отметила Алена Кузнецова, более 87% заявок отработано и снято с контроля, по 116 заявкам работа продолжается.

Алексей Тюкавин поручил профильному ведомству продолжать мониторить ситуацию и реагировать на все возникающие проблемы максимально оперативно.

Телефон «горячей линии» региональной Госжилинспекции по вопросу обеспечения жилых помещений многоквартирных домов коммунальной услугой «отопление» - 8 (8152) 486-717. «Горячая линия» работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Письменные обращения граждан принимаются по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 18, каб. 108.