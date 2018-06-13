В Мурманской области продолжает сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

По предварительным данным ведомства, в Мурманской области в апреле текущего года потребность в работниках, заявленная организациями, увеличилась по сравнению с апрелем 2017 года на 36%, нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 64 человека против 99 в аналогичном периоде 2017 года.

В этом году продолжает сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению): в Терском районе – 8,6%, Ловозерском районе – 6,2%, Ковдорском районе и г.Полярные Зори – 3,3%, Кандалакшском районе – 3,1%, г. Кировске – 2,9% при среднеобластном уровне безработицы – 1,5%.