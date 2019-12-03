В Мурманской области продолжает сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы

Региональное Министерство экономического развития обнародовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-сентябрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в сентябре 2019 года на региональном рынке труда сохранялась относительно стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к численности рабочей силы) составил 1,4%, что незначительно выше значения в сентябре прошлого года - на 0,1 п.п.

Численность зарегистрированных безработных сократилась на 1,3% к сентябрю 2018 года и на конец сентября 2019 года составила 5704 человека.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы (к численности трудоспособного населения): в Терском районе – 8,4%, Ловозерском районе – 5,6%, г. Полярные Зори – 2,9%, Кандалакшском районе – 2,6%, г. Кировске – 2,3% и Ковдорском районе – 2,0%.