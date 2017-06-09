В Мурманской области продолжает совершенствоваться нормативная правовая база в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Президентом Российской Федерации был утверждён перечень поручений, согласно которому рекомендовано завершить формирование региональной нормативной правовой базы в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с учетом обеспечения финансовой устойчивости региональных систем капитального ремонта. Об исполнении поручений на заседании регионального правительства доложила и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Мария Бородина.

В настоящее время министерством с учетом изменений, внесенных в федеральное законодательство, подготовлен законопроект о внесении изменений в законы Мурманской области, регулирующие организацию проведения капитального ремонта. Создана специализированная некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области», осуществляющая деятельность в качестве регионального оператора, определена процедура открытого конкурса на замещение должности генерального директора.

«В Мурманской области, по данным за 2016 год, собственники помещений 94,4% многоквартирных домов формируют фонд капремонта на счетах регионального оператора. Собираемость взносов в настоящее время составляет 87,2%, что свидетельствует о доверии населения к региональной системе, поскольку в среднем по России она составляет 85,7%», – отметила Мария Бородина.

Также утверждена региональная программа капитального ремонта на 2014-2043 годы, в которую в настоящее время включено 6317 многоквартирных домов. С 2016 года в региональную программу включены жилые дома, все помещения в которых являются муниципальной собственностью.

Сегодня нормативная правовая база продолжает совершенствоваться, в том числе в связи с изменениями, вносимыми на федеральном уровне, а также по предложениям общественных институтов. Так, Министерством энергетики и ЖКХ Мурманской области поддержано предложение объединенного общественного совета при профильных органах власти, – в результате на региональном уровне сокращен срок перехода от накопления средств собственников на счёте оператора к накоплению на спецсчёте с двух лет до полугода.

В настоящее время на региональных общественных площадках обсуждаются такие вопросы, как установление размера взноса на капремонт на трёхлетний период в целях обеспечения бюджетного планирования, развитие системы кредитования капитального ремонта в целях привлечения дополнительных источников финансирования, ускорения темпа проводимых ремонтов.