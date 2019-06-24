В Мурманской области продолжает свою работу фотовыставка «Первозданная Россия-2017»

С 2014 года проект побывал в семидесяти странах мира, охватил более двух миллионов человек и в настоящее время, одна из главных фотовыставок страны представлена на территории г. Полярные Зори. Разместилась фотовыставка в фойе первого этажа городского Дворца культуры города атомщиков и продлится до конца июля текущего года.

На территории Мурманской области выставку удалось организовать благодаря содействию Сибирской угольной энергетической компании и Мурманского морского торгового порта.

Полюбоваться работами фотовыставки уже смогли жители и гости Мурманска, Кандалакши, Североморска, Мончегорска и Ковдора.

Вниманию жителей Кольского Заполярья представлены крупноформатные фотографии дикой природы: выразительные пейзажи и яркие портреты диких зверей и птиц, сделанные лучшими фотографами-натуралистами,в число которых вошли и несколько работ наших земляков. Это не только работы профессиональных фотографов-натуралистов с мировым именем, но и работы людей, чья профессия далека от работы фотографа.

Удивительный микромир невидим для человеческого глаза, но открыт тем, кто владеет технологиями макросъемки. Потрясающие панорамы, снятые с высоты птичьего полёта, и портреты диких животных заставляют каждый раз удивляться богатству природы нашей Родины.