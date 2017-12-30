В Мурманской области продолжает увеличиваться удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли

Региональное Министерство экономического развития перед Новым годом подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь этого года.

Как сообщает ведомство, на потребительском рынке Мурманской области в январе-ноябре 2017 года сохраняется тенденция роста физических объёмов оборота розничной торговли и платных услуг населению, снижения физических объёмов оборота общественного питания.

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах возрос на 1,2% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, за счёт заметного оживления по непродовольственной группе товаров, оборот по которым в сопоставимых ценах превысил уровень предыдущего года на 1,0%.

Продолжает увеличиваться удельный вес непродовольственных товаров в структуре оборота розничной торговли, доля которых за анализируемый период составила 41,1%, что на 1,8 процентных пункта выше, чем за одиннадцать месяцев 2016 года (39,3%).

Физические объёмы оборота общественного питания снизились на 2,3% к уровню января-ноября 2016 года.

По предварительным данным Мурманскстата, индекс физического объёма платных услуг населению составил 100,6% по отношению к январю-ноябрю 2016 года.

Физические объёмы санаторно-оздоровительных услуг увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 15,9%, услуги физической культуры и спорта – на 5,3%, телекоммуникационные - на 4,4%.

При этом физические объёмы бытовых услуг снизились на 1,7 %.