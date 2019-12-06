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Мурманская область. Арктика06.12.19 10:54

В Мурманской области продолжается естественная и миграционная убыль населения

Региональное Министерство экономического развития  опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-октябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области в январе-сентябре 2019 года сохранилась тенденция снижения рождаемости в связи с продолжающимися структурными изменениями в составе населения. По предварительным данным за девять месяцев текущего года в регионе родились 4962 ребёнка, что на 10% меньше чем в январе-сентябре 2018 года (5519 человек). Коэффициент рождаемости составил 8,9 родившихся на 1000 населения против 9,8 в 2018 году.

Системные меры в сфере здравоохранения на фоне старения населения региона направлены на сдерживание негативной динамики показателей смертности. Число умерших за девять месяцев текущего года снизилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 0,5% (6374 человека против 6409 человек в январе-сентябре 2018 года). Общий коэффициент смертности составил 11,4 умерших на 1000 населения, что соответствует уровню аналогичного периода 2018 года.

Естественная убыль населения составила 1412 человек (в январе-сентябре 2018 года – 890 человек).

В регионе сохраняется миграционная убыль населения, которая в январе-сентябре 2019 года составила 3079 человек, что на 6,6% больше чем в январе-сентябре 2018 года (2888 человек). Общая численность прибывших и выбывших граждан сократилась на 6,5%.

 

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