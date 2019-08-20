Мурманская область. Арктика20.08.19 18:01
В Мурманской области продолжается лето
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия циклона, по Мурманской области сохранится тёплая погода, местами пройдут дожди различной интенсивности.
Завтра, 21 августа, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +10 +15°, днём +17 +22°.
Оповещение о высокой пожарной опасности
21 и 22 августа в центральной части Кольского района сохранится V региональный класс пожарной опасности. В Кандалакшском районе ожидается местами V региональный класс пожарной опасности, на востоке Ловозерского района IV региональный класс пожарной опасности.
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