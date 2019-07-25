В Мурманской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Путина»

Сотрудниками МО МВД России «Кандалакшский» в ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного вылова водных биоресурсов, выявлен 31-летний браконьер.

Полицейские установили, что местный житель, находясь на реке Лувеньга в месте нереста тихоокеанского лосося и миграционных путей к нему, используя запрещенное орудие лова – сеть, осуществлял незаконный вылов рыбы.

В результате проведенного мероприятия стражами правопорядка орудие лова и незаконно добытые биоресурсы были изъяты.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Орудие промысла изъято, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.