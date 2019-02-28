В Мурманской области продолжается подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, на восьмой календарной неделе текущего года (18 -24 февраля) продолжается подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом. Вместе с тем, на фоне превышения расчётных эпидемических пороговых величин по совокупному населению, как и на предыдущей неделе, отмечено снижение темпа регистрации заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по совокупному населению.

Данные вирусологического мониторинга свидетельствуют о преобладании в структуре циркулирующих вирусов гриппа субтипа A(H3N2). Наряду с вирусами гриппа на территории области продолжают циркулировать респираторные вирусы не гриппозной этиологии, но доля их в структуре положительных находок незначительная.

С целью ограничения распространения заболевания ОРВИ временно приостановлен учебно - воспитательный процесс в нескольких образовательных организациях.