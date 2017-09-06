В Мурманской области продолжается реализация программы для предпринимателей «Бизнес класс»

С 15 сентября на территории Мурманской области стартует образовательная программа для предпринимателей «Бизнес класс». «Бизнес класс» – это программа развития бизнеса от Google и ПАО Сбербанк для микро- и малых предприятий.

В основе программы лежат практические знания и навыки в самых разных областях – от финансовой и юридической грамотности до современных цифровых инструментов – передаваемые участникам успешными предпринимателями и бизнес-экспертами в формате емких видеоуроков, вебинаров и очного взаимодействия.

При регистрации в программе участникам необходимо выбрать одну из двух траекторий обучения: «Я хочу начать собственный бизнес» и «Я хочу развивать существующий бизнес».

В зависимости от выбранного направления, зарегистрированным пользователям будет предложен курс с учетом их основных интересов и потребностей. Опытные предприниматели займутся анализом и оценкой слабых сторон своих компаний, развитием бизнес-навыков, оптимизацией своего дела и стратегией его продвижения. Начинающие присоединятся к программе, направленной на создание бизнес-плана, открытие и развитие собственного дела с нуля. Данные программы траекторий уникальны и разработаны российскими деловыми экспертами.

Самые активные участники проекта будут прикреплены к наставникам, которые помогут им делать первые шаги на пути развития или создания своего дела.

Продолжительность программы – пять месяцев. Регистрация для участия открыта на сайте программы.

По завершении проекта участники узнают, какие методы и инструменты смогут помочь им вывести бизнес на новый уровень, научатся применять их на практике. Начинающие предприниматели получат пошаговый план для открытия своего дела, а также практические знания для его развития.