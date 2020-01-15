В Мурманской области продолжается реализация программы «Наша рыба»

По информации Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области квоты вылова (добычи) трески и пикши, выделенные для осуществления прибрежного рыболовства (поставляемые на берег в свежем и охлажденном виде) ограничены.

В настоящее время в рамках программы «Наша рыба», которую инициировал глава региона Андрей Чибисм, принято решение о реализации охлажденной трески, пикши и других водных биоресурсов на рыбных ярмарках, которые проходят каждую субботу с 10 до 17 часов (г. Мурманск, просп. Кольский, 134, торговый центр «Форум»). По городам области в рамках программы «Наша рыба» осуществляется доставка только замороженной рыбной продукции. Например, в гипермаркете «Твой» в Апатитах (ул. Козлова, 10) можно приобрести по сниженным ценам следующую замороженную рыбную продукцию (цена за 1 килограмм ): треска - 229 рублей, путассу - 69 рублей, пикша - 199 рублей, скумбрия - 189 рублей, минтай - 169 рублей, креветка 120+ весовая - 399 рублей.