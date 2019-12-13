В Мурманской области продолжается рост цен на гречневую крупу и яблоки, зато дешевеет репчатый лук

В магазинах Мурманской области с 3 по 9 декабря текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на гречневую крупу ядрицу (на 3,7%), яблоки (на 1,8), картофель (на 1,1), куриные яйца (на 0,7), питьевое стерилизованное молоко (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен зафиксировано на репчатый лук (на 3,2%), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,2), морковь (на 0,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.