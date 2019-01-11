В Мурманской области продолжается рост цен на продукты питания

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 27 декабря 2018 года по 9 января 2019 года возросли цены на свежую белокочанную капусту (на 5,4%), репчатый лук (на 3,8), картофель (на 3,5), куриные яйца (на 2,3), морковь (на 2,0), сливочное масло (на 1,5), охлаждённые и мороженые куры (на 1,3), шлифованный рис (на 0,9), сахарный песок, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 0,8), яблоки (на 0,7), а также на говядину и свинину, кроме бескостного мяса (на 0,5%).

Снижение цен наблюдалось на гречневую крупу (на 0,8%), подсолнечное масло (на 0,4), стерилизованное молоко (на 0,3%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.