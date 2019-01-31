Мурманская область. Арктика31.01.19 11:40
В Мурманской области продолжается рост цен на продукты питания
В Мурманской области с 22 по 28 января текущего года возросли цены на яблоки (на 2,3%), картофель (на 1,1), свинину (кроме бескостного мяса) и пшеничную муку (на 0,6), сливочное масло (на 0,5%).
Как сообщает Мурманскстат, снижение цен отмечено на куриные яйца (на 1,4%) и морковь (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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Последние комментарии
Юрий
30.01.19 22:33
Теперь хоть понятно, кто стоит за тысячами голосов в поддержку присвоения аэропорту Мурманск имени Николая II "Кровавого". Дикость, присваивать аэропорту имя с такой приставкой. Безволие этого человек
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Сергей
29.01.19 22:13
Вообще то я окончил школу № 27 в 1978 году и она уже тогда была имени Бориса Феоктистовича Сафонова .Что за чушь вы пишите ?
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Кристина
27.01.19 21:21
Спасибо!
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