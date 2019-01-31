В Мурманской области продолжается рост цен на продукты питания

В Мурманской области с 22 по 28 января текущего года возросли цены на яблоки (на 2,3%), картофель (на 1,1), свинину (кроме бескостного мяса) и пшеничную муку (на 0,6), сливочное масло (на 0,5%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен отмечено на куриные яйца (на 1,4%) и морковь (на 1,0%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.