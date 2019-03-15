В Мурманской области продолжается рост цен на репчатый лук и мороженую неразделанную рыбу

В Мурманской области с 5 по 11 марта текущего года подорожали репчатый лук (на 4,5%), мороженая неразделанная рыба (на 2,5), подсолнечное масло (на 0,8), белокочанная капуста (на 0,7%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период снижение цен зарегистрировано на яблоки (на 0,8%), куриные яйца (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.