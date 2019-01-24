В Мурманской области продолжается рост цен на самые ходовые продукты питания

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 15 по 21 января текущего года зафиксировано увеличение цен на яблоки (на 5,0%), пшено (на 3,9), морковь (на 3,3), репчатый лук (на 1,1), говядину, кроме бескостного мяса (на 1,0), пшеничную муку (на 0,8), подсолнечное масло (на 0,6%).

Средняя цена на куриные яйца снизилась (на 1,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.