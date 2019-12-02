В бригаде морской пехоты Северного флота открыта Аллея ГероевВ России бизнес не кошмарят! Тому «подтверждением» являются события в рыбном порту
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.12.19 08:00

В Мурманской области продолжается рост промышленного производства

Региональное Министерство обнародовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-сентябрь 2019 года. Как сообщает ведомство, в январе-сентябре текущего года социально-экономическое развитие нашего региона характеризовалось стабильностью положительных тенденций по многим важнейшим показателям.

Продолжился рост промышленного производства, увеличились объёмы переработки грузов морскими портами и терминалами, ввода жилья и выращивания объектов товарной аквакультуры. Увеличение производственных результатов наблюдалось по виду деятельности «Строительство».

Сохранялась позитивная динамика среднемесячной начисленной заработной платы в реальном выражении.

Стабильной оставалась ситуация на региональном рынке труда.

При этом отмечено снижение объёмов сельскохозяйственного производства и вылова водных биоресурсов, в области отрицательных значений находился оборот общественного питания. Также незначительно снизился внешнеторговый оборот.

Исполнение консолидированного бюджета области характеризовалось профицитом.

По итогам 9 месяцев 2019 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 106,4% относительно соответствующего периода 2018 года.

В структуре отгруженной промышленной продукции на долю добычи полезных ископаемых пришлось – 28,9%, обрабатывающих производств – 55,4%, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха - 13,6%, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 2,1%.

В январе-сентябре 2019 года в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 90,8 млрд рублей (135,7% к аналогичному периоду 2018 года в действующих ценах). Индекс производства составил 102,1% к январю-сентябрю 2018 года.

В отчетном периоде увеличилось производство апатитового (103,1%), нефелинового (122,9%) и лопаритового (102,5%) концентратов. Выпуск железорудного концентрата практически соответствует прошлогоднему уровню (99,9%).

В добывающей промышленности Мурманской области превалируют крупные ресурсные градообразующие предприятия, которые входят в состав финансово-промышленных групп и холдингов: АО «Ковдорский ГОК» (АО «МХК «ЕвроХим») - производство железорудного, апатитового и бадделеитового концентратов; Кировский филиал АО «Апатит» (группа «ФосАгро») - производство апатитового и нефелинового концентратов;  АО «Олкон» (ПАО «Северсталь») - производство железорудного концентрата; АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (группа «Акрон») - производство апатитового концентрата; ООО «Ловозерский ГОК» - производство лопаритового концентрата.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.11.19 13:39
«Мы живём в похожих климатических условиях...», - подчеркнул глава Норрботтена. Но в разных по УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИИ капстранах...
Комментарий к новости:Мурманская область и Швеция намерены развивать практическое сотрудничество в сферах образования и строительства
Д.О. Вернер
28.11.19 09:30
В какой ещё капстране стратегия развития рыбной отрасли утверждается Правительством, а сама отрасль принадлежит мировым холдингам?
Комментарий к новости:Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года утверждена, но рыба дешевле не будет
Анюта
26.11.19 11:51
Здравствуйте! У нас многоквартирных дом, общая канализационная труба, (со всех квартир) проходит у нас под полом. Она подтекает не струёй, но запах и очень мокрая земля в подполье. Позвонив в жкх сказ
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире13:40«Уголок потребителя». Тематическая программа (12+)13:55Мультфильмы (0+)14:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиМурманская область оказалась лидером по уровню падения заработной платы-PRO ВалютуВ начале недели рубль слабо снижается к доллару и евро-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС в 2020 году предстоит провести плановый капитальный ремонт энергоблока № 1 и ежегодный средний ремонт энергоблоков № 2, 3 и 4-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 декабря-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыРоссиян будут уведомлять о социальных льготах, на которые они могут претендовать
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 643 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика