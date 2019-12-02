В Мурманской области продолжается рост промышленного производства

Региональное Министерство обнародовало доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-сентябрь 2019 года. Как сообщает ведомство, в январе-сентябре текущего года социально-экономическое развитие нашего региона характеризовалось стабильностью положительных тенденций по многим важнейшим показателям.

Продолжился рост промышленного производства, увеличились объёмы переработки грузов морскими портами и терминалами, ввода жилья и выращивания объектов товарной аквакультуры. Увеличение производственных результатов наблюдалось по виду деятельности «Строительство».

Сохранялась позитивная динамика среднемесячной начисленной заработной платы в реальном выражении.

Стабильной оставалась ситуация на региональном рынке труда.

При этом отмечено снижение объёмов сельскохозяйственного производства и вылова водных биоресурсов, в области отрицательных значений находился оборот общественного питания. Также незначительно снизился внешнеторговый оборот.

Исполнение консолидированного бюджета области характеризовалось профицитом.

По итогам 9 месяцев 2019 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 106,4% относительно соответствующего периода 2018 года.

В структуре отгруженной промышленной продукции на долю добычи полезных ископаемых пришлось – 28,9%, обрабатывающих производств – 55,4%, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха - 13,6%, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 2,1%.

В январе-сентябре 2019 года в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 90,8 млрд рублей (135,7% к аналогичному периоду 2018 года в действующих ценах). Индекс производства составил 102,1% к январю-сентябрю 2018 года.

В отчетном периоде увеличилось производство апатитового (103,1%), нефелинового (122,9%) и лопаритового (102,5%) концентратов. Выпуск железорудного концентрата практически соответствует прошлогоднему уровню (99,9%).

В добывающей промышленности Мурманской области превалируют крупные ресурсные градообразующие предприятия, которые входят в состав финансово-промышленных групп и холдингов: АО «Ковдорский ГОК» (АО «МХК «ЕвроХим») - производство железорудного, апатитового и бадделеитового концентратов; Кировский филиал АО «Апатит» (группа «ФосАгро») - производство апатитового и нефелинового концентратов; АО «Олкон» (ПАО «Северсталь») - производство железорудного концентрата; АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (группа «Акрон») - производство апатитового концентрата; ООО «Ловозерский ГОК» - производство лопаритового концентрата.