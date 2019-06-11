В Мурманской области продолжается рост убыточных организаций

В январе-марте текущего года организациями Мурманской области получено 22077,3 млн рублей прибыли и 2013,4 млн рублей убытка (в январе-марте 2018 года – соответственно 14933,6 млн рублей и 1816,1 млн рублей). Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций нашего региона по отношению к уровню аналогичного периода 2018 года возрос на 53,0% и составил 20064,0 млн рублей прибыли.

Как отмечает Мурманскстат, наибольший прирост финансового результата отмечен по виду экономической деятельности «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», а наибольшее снижение – по виду экономической деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции».

В сумме прибыли по области на виды экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и «Добыча полезных ископаемых» приходилось соответственно 33,2% и 29,4% (в январе-марте 2018 года – 39,7% и 19,3%).

В общем количестве организаций доля убыточных составила 42,6% (в январе–марте 2018 года – 40,0%). Наибольший убыток отмечен по виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство».

В Терском муниципальном районе, а также в городских округах город Кировск и город Полярные Зори наблюдался наибольший удельный вес организаций, работавших нерентабельно (по 66,7%).