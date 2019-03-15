В Мурманской области продолжается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом

По итогам мониторинга, проводимого Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области, с 4 по 10 марта текущего года (10-я неделя) среди населения муниципальных образований области продолжается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Но в это же время отмечается снижение обращений за медицинской помощью в целом по совокупному населению на 15% по сравнению с прошлой неделей.

По результатам еженедельного лабораторного мониторинга на прошедшей неделе доля вирусов гриппа составила 44,5% от числа обследованных с подозрением на ОРВИ.