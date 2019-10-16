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Мурманская область. Арктика16.10.19 11:07

В Мурманской области продолжается уборочная, но итоги заготовки кормов не радуют

Как сообщает Министерство рыбного и сельского хозяйства Мурманской области, по состоянию на 14 октября в хозяйствах региона всех категорий убрано 5,7 тысячи га кормовых культур, что составило 93% к плану и 107% к аналогичной дате 2018 года. Средняя урожайность многолетних трав составила 41 ц зелёной массы с 1 га, однолетних трав – 88 ц, что составляет 78 и 155% соответственно к уровню прошлого года.

На зимне-стойловый период 2019-2020 годов заготовлены 943 тонны сенажа, 257 тонн сена (75 и 116% соответственно к аналогичной дате 2018 года), заложены на силос 18,8 тысячи тонн зелёной массы (109% к аналогичной дате 2018 года). Кроме того, в подкормку крупному рогатому скоту использованы 9,1 тысячи тонн зелёной массы трав, что составило 102% к уровню прошлого года.

По информации специалистов Управления агропромышленного комплекса министерства,  уборка кормовых трав на силос продолжается в ГОУСП «Тулома», имеющем самую большую посевную площадь кормовых культур – 2061 га (осталось убрать менее 300 га). Практически все хозяйства продолжают подкашивать травы на подкормку для крупного рогатого скота.

В пересчёте в кормовые единицы в 2019 году в хозяйствах всех категорий заготовлено 2754 тонны грубых и сочных кормов, что составило 81% к итогам более благоприятного по погодным условиям 2018 года.

При рекомендуемой потребности в грубых и сочных кормах - 18 центнеров кормовых единиц на одну условную голову крупного рогатого скота за счёт собственного производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах заготовлено по 5,1 центнера кормовых единиц, что составляет 28% к потребности и 88% к итогу прошлого года.

В условиях низких температур и избыточного увлажнения, значительно осложнивших проведение сезонных полевых работ, лучших результатов в заготовке кормов относительно прошлого года показали ОАО Агрофирма «Индустрия», СХПК «Тундра» и СПК РК «Энергия» (130, 300 и 119% к 2018 году). В прошлом году наиболее низкие показатели были именно в СХПК «Тундра», где посевы трав особенно пострадали от летней засухи.

По данным статистики, сейчас поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий без учёта личных подсобных хозяйств составляет 5396 условных голов (в ЛПХ – 168).

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