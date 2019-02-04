В Мурманской области продолжат работу по поддержке местных инициатив

В 2019 году в Мурманской области продолжит работу программа поддержки местных инициатив. Прием заявок от муниципальных образований завершился в конце января, в ближайшее время состоится заседание конкурсной комиссии, на котором будут определены победители. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания губернатору Марине Ковтун доложил министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Глеб Шинкарчук.

Как рассказал Глеб Шинкарчук, в этом году на конкурс на получение субсидии на реализацию проектов поддержки местных инициатив было подано 42 заявки от 30 муниципальных образований: 12 проектов благоустройства, 12 проектов в сфере образования и культуры (в том числе проекты по замене окон в образовательных учреждениях и приобретению различного оборудования), девять проектов в сфере физкультуры и спорта, восемь проектов детских площадок и проект, предусматривающий приобретение автомобиля для обучения вождению. В собраниях по выбору проектов приняли участие более 37 тысяч северян, при этом впервые – жители Варзуги, Териберки и Алакуртти.

Напомним, программа поддержки местных инициатив позволяет воплощать в городах и посёлках Мурманской области наиболее важные с точки зрения жителей проекты. Проекты реализуются с привлечением областного бюджета, средств граждан и спонсоров.