В Мурманской области продолжают фиксировать рост цен на бензин

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 22 по 28 ноября провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен в нашем регионе. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 41,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 44,50 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 46,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 43,59 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,09 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 48,80 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 42,25 руб. - увеличение на 30 коп.; АИ-95 - в среднем 46,44 руб. - увеличение на 49 коп.; Дт/зим - в среднем 49,10 руб. - увеличение на 50 коп.

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - в среднем 42,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 46,20 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - в среднем 49,05 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 43,49 руб. - увеличение на 30 коп.; АИ-95 - 47,05 руб. - увеличение на 40 коп.; Дт/зим - 49,35 руб. - увеличение на 1 руб 20 коп.

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 42,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 46,60 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 48,30 руб. - увеличение на 30 коп.

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 43,89 руб. - увеличение на 70 коп.; АИ-95 - 47,89 руб. - увеличение на 60 коп.; Дт/зим - 50,99 руб. - увеличение на 01 руб. 60 коп.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 — 56300 руб/т (увеличение на 600 руб/т); АИ-95 — 60800 руб/т (увеличение на 300 руб/т); Дт/зим — 58900 руб/т (увеличение на 1400 руб/т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 — 57200 руб/т (увеличение на 1400 руб/т); АИ-95 — 60800 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим —60400 руб/т (увеличение на 2900 руб/т).