В Мурманской области продолжают работу «Родительские патрули»

На территории Мурманской области продолжается активная работа по предотвращению ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. Одно из наиболее эффективных направлений этой работы – привлечение родителей и отрядов ЮИД к профилактическим мероприятиям. Так, в Оленегорске сотрудники Госавтоинспекции совместно с членами родительской общественности и волонтерами отряда ЮИД школы № 4 организовали рейд «Родительский патруль», направленный на предупреждение аварийности с участием детей и популяризацию использования световозвращающих элементов.

Перед началом мероприятия для участников патруля был проведен инструктаж. Полицейские напомнили своим помощникам о целях рейда и алгоритме работы. После этого патруль вышел на пешеходные переходы, расположенные вблизи образовательного учреждения, чтобы привлечь внимание водителей к нерегулируемым пешеходным переходам и напомнить о необходимости соблюдения ПДД. Всем остановленным пешеходам и водителям рассказали о том, что в утреннее время из-за общей спешки у людей снижается внимательность, что приводит к увеличению риска ДТП. Представители «Родительского патруля» также беседовали с взрослыми пешеходами о строгом соблюдении ПДД и недопущении нарушений правил дорожного движения на глазах у детей.

В Мончегорске прошло аналогичное мероприятие - к рейду «Родительского патруля» присоединился отряд ЮИД. Вместе с экипажем ДПС они заступили на дежурство около нерегулируемого пешеходного перехода, ведущего к лицею им. В.Г. Сизова. Юные инспектора и инициативные родители раздавали пешеходам памятки и напоминали о правилах перехода проезжей части.

Стоит отметить, что подобные рейды проводятся в регионе на постоянной основе.