В Мурманской области продолжают снижаться цены на свежую капусту, морковь и репчатый лук

Как сообщает Мурманскстат, с 15 по 21 августа текущего года в Мурманской области снизились цены на белокочанную свежую капусту (на 9,2%), морковь (на 7,4), репчатый лук (на 7,1), картофель (на 3,8), также подешевели куриные яйца (на 1,5), сахарный песок, пшеничная мука (на 0,6%).

Рост цен отмечен на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов (на 2,2%), яблоки (на 1,7%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.