В Мурманской области продолжают ущемлять права пенсионеров

Благодаря вмешательству прокуратуры восстановлено право пенсионеров на оплату проезда. Прокуратурой Печенгского района в рамках осуществления надзора за исполнением пенсионного законодательства регулярно проводятся проверки деятельности ГУ УПФ РФ в Печенгском районе, по результатам которых выявляются факты нарушения социальных прав пенсионеров.

Так, в нарушение требований федерального закона «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» пенсионерам было отказано в выплате компенсации по причине нахождения места отдыха за пределами Российской Федерации.

Учитывая, что компенсация стоимости проезда направлена на обеспечение реализации пенсионерами, проживающими в районах Крайнего Севера, права на отдых и оздоровление в более благоприятных климатических условиях, прокурор Печенгского района в судебный участок № 2 Печенгского района Мурманской области направил 4 исковых заявления в интересах пенсионеров о взыскании с ГУ - УПФ РФ в Печенгском районе компенсации по оплате проезда к месту отдыха и обратно. Суд удовлетворил требования прокурора по одному иску, 3 иска находятся на рассмотрении.