В Мурманской области продолжаются мероприятия в рамках акции «Всероссийский день посадки леса»

На территории Ковдозерского лесничества состоялась акция по посадке леса. Специалисты лесничества, Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, педагоги и участники эколого-туристической экспедиции клуба «Айсберг», волонтеры высадили 1500 сеянцев сосны обыкновенной.

Посадить дерево может каждый, но для этого необходимо учитывать много тонкостей. Специалисты Ковдозерского лесничества показали юным защитникам природы, как правильно сажать молодые сеянцы, чтобы они не погибли.

Всероссийский день посадки леса – это ежегодная общественно-экологическая акция, направленная на воспитание бережного отношения к российскому лесу, привлечение внимания общества к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств, популяризацию лесного хозяйства.