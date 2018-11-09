В Мурманской области продолжаются отборочные этапы фестиваля «ТРАССА»

6 ноября в Кандалакше прошла первая 1/8 финала, в которой сразились сборные Кандалакшского, Терского, Ковдорского районов, а также сборная города Полярные Зори и Ловозерского района.

Каждая команда представила по пять творческих номеров в различных жанрах исполнительского искусства: эстрадный вокал, народный вокал, хореография, восточные танцы, эстрадные миниатюры. По итогам отбора в 1/4 вышли две лучшие команды - Ковдорского района и сборная Полярных Зорей и Ловозерского района.

А 7 ноября отборочный этап прошёл в Коле, где за звание лучших боролись команды Мурманска, Видяево и Кольского района. Двумя лучшими командами по результатам работы жюри стали команды Мурманска и Кольского района. Вчера отборочный тур проходил в Мончегорске, где в творческой битве сражаются Мончегорск, Оленегорск, Апатиты и Кировск. Сегодня, 9 ноября, пройдёт четвёртый, заключительный отборочный концерт, в котором лучших определят среди Заозёрска, Александровска, Печенгского района и Североморска.

Примечательно, что в состав жюри конкурса входят представители молодёжного самоуправления муниципальных образований, а так же то, что отбором в команду муниципалитета занимались специально созданные молодежные оргкомитеты.