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Мурманская область. Арктика18.03.18 16:00

В Мурманской области проголосовали почти 50% избирателей

В Мурманской области продолжается голосование на выборах Президента Российской Федерации.  По состоянию на 15 часов дня явка избирателей в регионе составила 48,45%.

К этому времени произошли изменения в тройке лидеров – «ударников» избирательной кампании 2018: наибольшую активность проявили к этому времени жители прикреплённые к Видяевской ИК, где проголосовали 62,17% избирателей. За ними идёт Полярнозоринская ИК – 60,48%. Третьи по активности – жители большого ЗАТО. ТИК ЗАТО Александровск выдают на 15 часов данные о 58% проголосовавших.

Тройка аутсайдеров выглядит так: самая отстаюая Кольская избирательная комиссия с показателем явки на выборы на 15.00 всего 43,78%, следом идёт Мончегорская ИК – 43,94% и замыкает тройку плохишей  Кандалакшская ИК – 44,12%.

Областной центр немного вырвался вперёд из группы мало активных, выдав цифру проголосовавших избирателей 45,78%.

Мониторинг работы участковых комиссий, оснащённых видеокамерами, показывает, что напряжение на УИК и активность северян к этому времени уже начинает спадать. Но избирательные участки продолжают работать чётко, без суеты. Можно отметить, что в этой важной кампании принимают участие и молодые избиратели, которых поздравляли члены УИК, вручая «первенцам» незатейливые подарки, например, наклейки с избирательной символикой 2018 года.

Многие северяне приходили на избирательные участки семьями и с детьми. Будущие избиратели вели себя на участках непосредственно: осматривали помещения, разглядывали урны для голосования, интересовались, зачем повесили флаги, а почему им не дают «бумажку»…

А вот на УИК 230 Снежногорска около 13.50 можно было наблюдать и чётко слышать, как по письменным заявлениям граждан вносились записи в списки избирателей по людям, которые будут голосовать вне помещения УИК, например, находившихся в стационаре на лечении. «Товарищи, сейчас время 14.00, мы уже не принимаем заявления на голосование вне помещения, - объявил Александр Владимирович для работников УИК. В 15 часов группа выезжает по адресам, которые поступили в заявках».

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун проголосовала на избирательном участке в ДК им С.М. Кирова. «Сегодня важный день в жизни нашей страны и региона, - подчеркнула глава региона. - Выборное право - важнейшее конституционное право. Каждый должен им воспользоваться. Сегодня мы голосуем за наше будущее.

Марина Ковтун отметила, что северяне всегда отличались активностью на выборах. Она выразила уверенность, что в этот раз жители региона не останутся в стороне от такого важного события, придут на избирательные участки и сделают выбор.

А в это время Центризбирком России сообщил о DDoS-атака на сайт комиссии. «Была атака на сайт ЦИК с 2.00 до 5.00. Источники атаки — из 15 стран», - рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. Со своей стороны секретарь комиссии Майя Гришина, заявила, что хакерская атака проводилась на информационно-справочный центр ЦИК.

Члены ЦИК дали краткий обзор сообщений о нарушениях. Часть сообщений не подтвердились. Например, сообщалось, что Южно-Сахалинске в момент открытия участка №  295 в урне уже находились бюллетени. Об этом сообщили в сети «Твиттер» местные наблюдатели. Однако, проверка записи с камеры на момент открытия, видно, что ящик пуст.

По состоянию на 14 часов мск явка по стране составила 34,72%. Избирательные участки уже закрылись в 10 регионах. Первыми голосование завершили жители Дальнего Востока.

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