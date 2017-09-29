В Мурманской области проходит конференция «Психологическое сопровождение ВИЧ-инфицированных, больных туберкулезом и членов их семей»

В Мурманской области проходит двухдневная межрегиональная конференция с международным участием «Психологическое сопровождение ВИЧ-инфицированных, больных туберкулезом и членов их семей». Мероприятие организовано в рамках программы сотрудничества Совета министров Северных стран с Северо-Западом Российской Федерации в области здравоохранения «Мобилизация ресурсов для эффективного противодействия ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний, 2017-2018 годы».

Программа конференции предполагает обмен опытом российских регионов и других стран в профилактике передачи ВИЧ-инфекции, знакомство с организацией работы по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в Мурманской области, в том числе – посещение учреждений, оказывающих медицинскую и психологическую помощь ВИЧ-инфицированным.

В работе конференции участвуют около 50 специалистов из Мурманской области, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Калининградской, Псковской и Архангельской областей, Финляндии, Швеции и Норвегии.