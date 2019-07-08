В Мурманской области проходит оперативно-профилактическая операция «Костёр»

С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Мурманской области обнаружено и ликвидировано 15 лесных пожаров на площади 86,04 га. Все лесные пожары ликвидированы силами ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов». По предварительным данным основной причиной возникновения лесных пожаров послужило неосторожное обращение с огнем местного населения.

На текущий момент времени действующих пожаров на территории Мурманской области не зарегистрировано.

В соответствии с постановлением губернатора региона на землях лесного фонда на территории Мурманской области проводится межведомственная оперативно-профилактическая операция «Костёр». Она направлена на профилактику, пресечение и выявление правонарушений в сфере пожарной безопасности и обеспечение мер пожарной безопасности в лесах на территории области.

В проведении операции «Костёр» задействован весь личный состав государственных лесных инспекторов Мурманской области, а так же должностные лица территориальных подразделений Управления МВД России по Мурманской области и управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Всего за период с 1 июня по 30 июня должностными лицами МПР Мурманской области и лесничеств выполнено 75 рейдов на землях лесного фонда на территории Мурманской области, в том числе 1 рейд совместно с сотрудниками территориальных подразделений Управления МВД России по Мурманской области. При проведении рейдов было задействовано 50 государственных лесных инспекторов МПР Мурманской области и лесничеств.

В ходе рейдовых мероприятий выявлено 26 нарушений законодательства в сфере лесных отношений, в том числе 20 нарушений Правил пожарной безопасности в лесах (ППБ). В отношении правонарушителей государственными лесными инспекторами возбуждены дела об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения административных дел, возбужденных в отношении нарушителей ППБ в лесах, вынесено 14 постановлений о назначении административных наказаний, назначены административные штрафы в сумме 206 тысяч рублей. В стадии производства находятся 5 дел об административных правонарушениях.