В Мурманской области проходит региональный этап всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

Общественный совет при УМВД России по Мурманской области в преддверии Международного Дня защиты детей объявляет о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». В этом году конкурс проходит в 5 раз и посвящен 300-летию российской полиции. Тематика работ – стражи правопорядка со времен Российской империи до наших дней.

Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 6 до 14 лет и творческие коллективы. Работы необходимо до 11 мая 2018 года в пресс-службу УМВД России по Мурманской области (г. Мурманск, ул.Дзержинского, 5). Телефоны для справок: 40-80-91, 40-80-95. К работе необходимо приложить информацию с указанием фамилии, имени и возраста автора работы, контактного телефона.

Победители регионального этапа конкурса определятся жюри, состоящего из членов Общественного совета при УМВД России по Мурманской области. Авторы лучших работ получат награды и поощрения накануне 1 июня – Дня защиты детей.

Фотографии трех лучших поделок-победителей в Мурманской области будут направлены в МВД России для участия во Всероссийском этапе конкурса. Окончательных победителей определит всенародное он-лайн голосование на официальном сайте МВД России.