В Мурманской области проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший школьный музей»

В соответствии с планом реализации федерального проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Историческая память» и с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 22.06.2018 № 1186 в регионе продолжается региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший школьный музей».

Цель конкурса – укрепление основ гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи, формирования активной жизненной и гражданской позиции, интереса и уважения к историческому и духовному наследию России и родного края.

В конкурсе участвуют государственные и муниципальные образовательные организации Мурманской области, в которых функционируют музейные формирования.

Материалы для участия в региональном этапе конкурса направляются в конкурсную комиссию в срок до 12 октября 2018 года.

По результатам регионального этапа конкурса лучшие работы примут участие во Всероссийском этапе, который состоится в январе 2019 года.

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».