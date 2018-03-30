В Мурманской области проходит самый массовый ЕГЭ досрочного периода

Продолжается досрочный период проведения единого государственного экзамена. Математику профильного уровня 30 марта планируют сдавать 138 человек, математику базового уровня – 1 человек. Экзамен пройдёт на пунктах проведения экзаменов, расположенных в мурманской школе № 41 и школе № 15 Апатитов. Пункты оборудованы системой видеонаблюдения в онлайн-режиме и металлодетекторами.

На всех этапах экзамена в пунктах их проведения присутствуют общественные наблюдатели из числа родительской общественности, а также федеральные общественные наблюдатели от Российского союза молодежи. За ходом экзамена будут следить онлайн-видеонаблюдатели, в том числе и региональные. Для этой цели в Мурманской области работает ситуационный центр.

На экзаменах по математике базового и профильного уровня можно использовать линейку, не содержащую справочной информации. Продолжительность экзамена по базовой математике составляет 3 часа. Экзаменационная работа содержит 20 заданий. Минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата, – 3 балла по пятибалльной шкале.

На выполнение экзамена по математике профильного уровня отводится 3 часа 55 минут. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Минимальное количество баллов – 27 баллов по стобалльной шкале.