В Мурманской области проходит широкий опрос населения о качестве услуг организаций и учреждений

Система оценки работы власти стала одной из важных тем оперативного совещания под председательством губернатора Марины Ковтун. «В последнее время мы всё чаще говорим о необходимости прямого участия граждан в принятии органами власти управленческих решений. Один из механизмов такого участия – непосредственная оценка гражданами нашей работы, в том числе через оценку работы социальных учреждений. С 2014 года общественные советы, созданные при органах власти, дают заключения о качестве услуг в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры. Общественные советы стали не «карманными», а по-настоящему действенными инструментами помощи в нашей работе», – сказала глава региона.

Марина Ковтун подчеркнула, что не менее важна выстроенная в регионе система применения результатов этой оценки: на основе рекомендаций для каждой организации утверждаются планы мероприятий по улучшению их деятельности. Глава региона предостерегла коллег от формализма – в планах мероприятий должна четко прослеживаться связь между замечаниями граждан и мерами к их устранению. Губернатор особо отметила, что при этом система не статична – она развивается и выходит на значительно более высокий уровень.

Президентом России Владимиром Путиным по итогам заседания Госсовета в мае даны знаковые поручения, в том числе относительно внесения изменений в действующее законодательство в части обязательного публичного доклада глав регионов в органах законодательной власти о результатах независимой оценки.

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова прокомментировала суть происходящих изменений. По её словам, поручениями президента предусмотрены строгий контроль за устранением замечаний граждан, в том числе установление ответственности за непринятие необходимых мер, а также включение результатов независимой оценки в систему оценки эффективности руководителей федеральных ведомств и глав регионов.

Центральным элементом независимой оценки, как и прежде, остается опрос населения о качестве услуг – он проходит и в настоящий момент. Опрос доступен, в том числе, в электронной форме на портале правительства региона. Результаты исследования будут подведены в начале октября.

«Очевидно, что чем больше граждан участвуют в опросе, тем объективнее его результаты. Поэтому важно использовать все каналы взаимодействия с людьми, доводить информацию о возможности участвовать в опросах непосредственно через подведомственные учреждения, социальные сети, электронные рассылки», - отметила Елена Тихонова.

Глава региона напомнила, что нельзя забывать и о традиционных формах проведения опросов, особенно в социальных учреждениях, и поручила обсудить на заседаниях общественных советов, какие формы анкетирования могли бы быть наиболее удобны различным категориям граждан.

«Коллеги, мы говорим об очень важной части нашей работы, которую недопустимо игнорировать. Прошу всех обратить особое внимание на информационное взаимодействие с гражданами в рамках проведения независимой оценки», – подчеркнула Марина Ковтун.