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Мурманская область. Арктика08.05.18 09:59

В Мурманской области проходят мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Мурманской области проходят мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные митинги, памятные шествия и акции и состоятся во всех муниципалитетах региона.

Так, сегодня, 8 мая, в 11.00 на Привокзальной площади в Оленегорске состоится митинг и возложение цветов к мемориальной доске зенитчикам 4-го дивизиона 361-го зенитно-артиллерийского полка. В 12.00 в оленегорском Центре культуры и досуга «Полярная звезда» начнется праздничный вечер для ветеранов. 9 мая в 10.00 на центральной площади Оленегорска стартует легкоатлетический пробег «Память», в 11.00 начнется шествие в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» – сбор участников у Дворца культуры «Горняк». В 12.00 на центральной площади состоится торжественный митинг с участием представителей войсковых частей Оленегорского военного гарнизона. В 13.00 от Ленинградского проспекта начнется торжественное шествие участников ветеранских и молодёжных организаций, трудовых коллективов к мемориальному монументу «Могила Неизвестного солдата». С 14.00 на центральной площади будет организовано праздничное народное гуляние.

В Ковдоре 9 мая в 11.00 стартует акция «Георгиевская ленточка». В 12.00 на площади Ленина начнется праздничный митинг с участием ветеранов Великой Отечественной войны, членов военно-патриотических клубов, военнослужащих, школьников, представителей общественных организаций, трудовых коллективов, жителей и гостей города. Все желающие смогут принять участие в акции «Птица Памяти» и запустить в небо шары с именами фронтовиков. После завершения митинга ковдорчане примут участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»: участники шествия пройдут от площади Ленина до мемориала «Защитникам Советского Заполярья», где возложат цветы и венки. В 13.30 от мемориального комплекса стартует традиционная легкоатлетическая эстафета по улицам города. На площади по улице Кошица в 14.00 состоится праздничный концерт «Будем жить!» с участием творческих коллективов городского Дворца культуры и образовательных организаций. Гостей праздника накормят солдатской кашей, а волонтеры проведут акцию «Рекорд Победы», в которой примут участие спортсмены Ковдора и все желающие. Для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ковдорском районе будет организован вечер отдыха.

В центральной городской библиотеке города Апатиты 9 мая состоится торжественный митинг «Стихи Победы». Мероприятие, ставшее уже традиционным, проведут участники литературного объединения «Хибины». Взрослые и дети прочтут стихи поэтов-фронтовиков, стихи о войне и мире. Начало в 15.00.

В Видяево торжественные мероприятия 9 мая начнутся в 11.30 с митинга на площади у памятника Ф.А. Видяеву, в 13.30 на площади состоится праздничный концерт.

В Заозерске торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Великой Победы, состоится 9 мая в 12.00 на территории воинского захоронения «Братская могила погибших советских воинов». В 12.30 от воинского захоронения стартует шествие участников акции «Бессмертный полк», по окончании которого в 13.00 на городской площади состоится торжественное прохождение войск гарнизона и песенный марафон «Эх, путь-дорожка фронтовая…». В это же время на площади стартуют акции «Письма с фронта» и «Георгиевская ленточка».

В Мурманске праздничные мероприятия в День Победы состоятся во всех административных округах. Центральное событие – парад войск Мурманского гарнизона – начнется в 10.00. По окончании парада состоится шествие к мемориальному комплексу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Начало митинга на мемориальном комплексе в 11.30. В 12.00 от памятника Анатолию Бредову будет дан старт 58-й легкоатлетической эстафете памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова. В 12.20 от памятника пограничникам Арктики стартует XXIII массовый легкоатлетический Пробег мира. На различных городских площадках в течение дня пройдут праздничные концерты, акции и театрализованные представления. Кульминацией празднования Дня Победы станет традиционный праздничный салют, он состоится в 22.00.

Комментарии

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Александр
07.05.18 21:26
Найти и уд***ь с**ат * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Неприятная история ко Дню Победы
Шиш на кокуй.
07.05.18 20:59
Ох, какие паразиты эти вандалы, изрезавшие баннер. У меня прям слов нет, а только одни междометия.
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дмитрий
06.05.18 23:41
здравствуйте,как узнать захоронен ли мой дед в этом месте 14стрелк див убит 07.10.1944г. пантелеев николай алексеевич 1908г красноармеец? можно фотомогилы на тел или ватсап или вайьер выслать, спасибо
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