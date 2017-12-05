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Мурманская область. Арктика05.12.17 15:12

В Мурманской области проходят мероприятия, посвященные Дню добровольца

Сегодня во всем мире отмечается День добровольца, а 27 ноября Указом Президента РФ учрежден День добровольца (волонтера) России.

Мероприятия, приуроченные к Дню добровольца, проходят в муниципалитетах Мурманской области. Так, 1 декабря в Кольском районном Центре культуры состоялось торжественное подведение итогов районного конкурса «Волонтер Кольского района 2017 года». Конкурс проходил с 16 октября по 1 декабря, в нем приняли участие пять волонтерских команд, победителем признана команда «Альтаир» из Туломы. 2 декабря в Североморске в Центре досуга молодежи «Россия» волонтеров наградили благодарственными письмами и поощрительными призами, а самые активные представители молодежи города получили волонтерские книжки.

Сегодня в Кандалакше стартует первый городской конкурс «Доброволец года» – подведение итогов состоится на празднике для активной молодежи Кандалакши и Кандалакшского района «Продвижение 9 декабря в 17.00 (г. Кандалакша, Комсомольская, 10, детско-юношеский центр «Ровесник» им. С.А. Крыловой). В рамках мероприятия будут вручены благодарственные письма, личные книжки волонтеров и премии главы администрации Кандалакши за результативную общественно-полезную деятельность.

Мероприятия, приуроченные к Дню волонтера, сегодня, 5 декабря, пройдут также в городах Полярные Зори, Ковдор и Мончегорск: во Дворце культуры города Полярные Зори (ул. Сивко, 5,) запланирована познавательная программа «Есть память, которой не будет конца»; в ковдорском Дворце культуры (ул. Школьная, 2) – открытый фестиваль «Прекрасно, когда ты живёшь»; в Мончегорске на базе отдела по делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями городской администрации (пр. Металлургов, 27) состоится праздничное чаепитие для добровольцев. 

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