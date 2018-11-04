В Мурманской области проходят мероприятия, посвященные Дню народного единства

Сегодня праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства, проходят во всех муниципалитетах Мурманской области.



Так, в 11.00 в городском Дворце культуры Кировска (ул. Мира, 7) откроется детский фестиваль творчества «Мы вместе – Россия. Дети». В Коле в 12.00 будет организована уличная информационная акция «День народного единства».



В Североморске городской праздник начнется в 13.00 на площадке перед Центром досуга молодежи (ул. Душенова, 10а). В 14.00 стартует концертная программа «Славься, Россия!» с участием творческих коллективов флотской столицы и национальных общин «Дома дружбы».



В Мончегорске основные праздничные мероприятия пройдут в Городском центре культуры (пр.Металлургов, 30): в 14.00 в фойе откроется ярмарка работ мастеров «Творчество без границ», в 15.00 начнется XI открытый городской фестиваль национальных культур «Мелодия дружбы».



Городской фестиваль «Дружба народов» состоится в Заозерске в Центре культуры и библиотечного обслуживания (ул. Ленинского Комсомола, 16). В программе – мастер-классы, выставки мастеров декоративно-прикладного творчества и городской конкурс фольклорного творчества «Душа России».



В Заполярном День народного единства отметят ярмаркой мастеров «Удивительное рядом!» (ул. Стрельцова, 1а, Дворец культуры «Октябрь»). Выставка будет работать с 13 до 17.00, на ней будут представлены самобытные изделия из керамики, полимерной глины, декоративные украшения из лент, кожи, меха, игрушки, открытки и многое другое.



В Доме культуры поселка Умба в 15.00 состоится концертная программа «О тебе, моя Россия!».



В Мурманске в сквере на улице Ленинградской с 13.30 будет работать ярмарка декоративно-прикладного творчества, а в 14.00 начнется народное гулянье. В празднике примут участие творческие коллективы столицы Кольского Заполярья, представители культурных центров Азербайджана, Молдавии, Украины.



Главным подарком в этот день для северян станет праздничный концерт в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М.Кирова. Творческие номера представят театр «Комедиограф», ансамбли танца «Радость», «Сполохи» и «Форсаж», ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы, ансамбль народной песни «Любава» и студия эстрадной песни «Вернисаж». Начало мероприятия в 15.00.