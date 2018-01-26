В Мурманской области производство молока сократилось почти на пятую часть

По предварительным данным Мурманскстата, объём промышленного производства в 2017 году по сравнению с 2016 годом в Мурманской области увеличился на 10,9 процента.

Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 108,5 процента. Производство руд и концентратов металлов платиновой группы и кобальтовых концентратов увеличилось почти в 2 раза, нефелиновых и апатитового концентратов на 7-9 процентов, железорудного концентрата сократилось на 1 процент.

В обрабатывающих производствах выпуск продукции в истекшем году по сравнению с 2016 годом возрос примерно на 15 процентов, в том числе в металлургии – на 18 процентов. Произведено больше необработанного никеля (на 18 процентов), рафинированной необработанной меди (на 5), а также первичного алюминия (на 4 процента).

Индекс производства продукции пищевой промышленности составил за тот же период около 109 процентов. Больше, чем в 2016 году, выпущено мяса охлаждённого (кроме мяса птицы), мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов и колбасных изделий (соответственно на 19 процентов, 8 и 2 процента).

Переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков произведено около 555 тысяч тонн, что на 7 процентов больше, чем в 2016 году, в том числе мороженой сельди – больше почти в 2 раза.

Вместе с тем уменьшился выпуск рыбных консервов и пресервов соответственно на 16 процентов и 3 процента. Снизилась выпечка хлебобулочных (на 11 процентов) и кондитерских изделий (на 5 процентов), производство молока сократилось почти на пятую часть, кисломолочных продуктов – на 7 процентов.

Индексы производства по видам экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2017 году по отношению к 2016 году составили соответственно 102,4 и 110,2 процента. Выработка электроэнергии увеличилась почти на 2 процента, пара и горячей воды – на 3 процента, подвело итоги региональное статистическое ведомство.