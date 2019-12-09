В Мурманской области производство пищевых продуктов «налегает» на ракообразных и рыбные консервы

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-октябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, что в Мурманской области индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 119,9%. В натуральном выражении увеличились объёмы производства ракообразных (в 1,8 раза), консервов рыбных (в 1,3 раза), филе рыбного мороженого (на 2,6%), свинины, кроме субпродуктов (на 4%), колбасных изделий (на 3,6%).

В то же время сократился выпуск рыбы мороженой (на 4%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 7,8%), говядины, кроме субпродуктов (на 37,6%), субпродуктов убойных животных (на 3,6%), мясных полуфабрикатов (на 36%), хлебобулочных изделий (на 3,4%), молока, кроме сырого (на 7,2%), кисломолочных продуктов (кроме творога) (на 9,9%), сыров и творога (на 6,5%).