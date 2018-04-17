В Мурманской области прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню ветерана МВД России

Сегодня отмечается День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. В рамках празднования даты руководящий состав УМВД России по Мурманской области, председатели первичных ветеранских организаций органов внутренних дел и внутренних войск, а также ветеранский актив приняли участие в памятных митингах.

Мероприятия начались с митинга возле административного здания УМВД России по Мурманской области. Сотрудники, ветераны органов внутренних дел и представители общественности почтили память павших коллег минутой молчания и возложили цветы к памятному огню у Монумента сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей.

Еще одна церемония памяти погибших товарищей состоялась на аллее Славы городского кладбища в поселке Мурмаши, где захоронены ветераны органов внутренних дел и сотрудники, погибшие при выполнении служебного долга. Помимо руководства УМВД России по Мурманской области туда прибыли более 20 ветеранов органов внутренних дел области, а также слушатели Центра профессиональной подготовки, для которых служба только начинается.

По окончании митинга собравшиеся возложили венки и цветы к Памятнику работникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга.