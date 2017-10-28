В Мурманской области протяжённость дорог общего пользования превышает 3,5 тысячи километров

В последнее воскресенье октября в России отмечается День автомобилиста.

В Мурманской области протяжённость автомобильных дорог общего пользования на конец 2016 года составила 3553,6 километра, из них дороги федерального значения – 561,1 километра; регионального или межмуниципального – 2020,9; местного – 971,6 километра.

Протяжённость дорог с твёрдым покрытием в общей сети составила 3362,2 километра, из них дороги с усовершенствованным покрытием – 2640,0 километра, сообщает Мурманскстат.