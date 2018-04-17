В Мурманской области проведен областной форум обучающихся «Молодёжный вектор Арктики»

12-13 апреля 2018 года в центре дополнительного образования «Лапландия» филиалом ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» в г. Апатиты при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области проведен областной форум обучающихся «Молодёжный вектор Арктики».

Традиционно форум посвящён актуальным проблемам и сферам деятельности молодежи, в том числе добровольчеству.

В форуме приняли участие более 70 человек со всей Мурманской области. Организаторами форума подготовлена познавательная программа, в рамках которой обучающиеся приняли участие в тематических семинарах. На открытии форума состоялся научный батл на тему «Волонтерство: зачем это нужно?». Участники активно отстаивали свои взгляды в вопросах мотивации добровольческой деятельности. На семинарах ребята развили свои навыки проектной деятельности, узнали, что такое фандрайзинг и как находить себе помощников в волонтерской деятельности.

Кроме представителей образовательных организаций, в работе форума приняли участие специалисты Мурманской областной общественной организации «Кольский экологический центр» и фонда поддержки бездомных животных «Ищу человека».

Центральной частью форума стала разработка командами социальных проектов по следующим направлениям: «Экологический туризм», «Благоустройство территорий», «Городская среда: люди, и животные», «Творческие молодежные инициативы».

В завершении проектной работы участники форума подготовили творческие инсталляции на тему «Квинтэссенция добровольчества».

По итогам двух дней форума победители конкурсов проектов и инсталляций награждены дипломами и памятными призами от партнера форума – областной общественной организации «Кольский экологический центр».