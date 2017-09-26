В Мурманской области проведен региональный полевой лагерь «Юный спасатель» и «Юный пожарный»

В Мурманске состоялся региональный полевой лагерь «Юный спасатель» и «Юный пожарный». В соревнованиях приняли участие 46 обучающихся от 14 до 17 лет из образовательных организаций г. Мурманска, г. Апатиты, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозёрск, Кольского района, прошедшие подготовку по специальности «Аварийно-спасательное дело» в течение учебного года.

Обучающиеся соревновались в 6 видах программы лагеря: поисково-спасательные работы в природной среде, поисково-спасательные работы на акватории, чрезвычайные ситуации техногенного характера, комбинированная пожарная эстафета, комплексное силовое упражнение и кросс на 1 км .

В общекомандных первенствах соревнований «Юный спасатель» Кубок победителя завоевала команда Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия», второе место у команды СОШ № 289 с углубленным изучением отдельных предметов ЗАТО г.Заозерск, третье место в общекомандном первенстве «Юный спасатель» получила команда СОШ № 276 г .Гаджиево ЗАТО Александровск.

В общекомандном первенстве «Юный пожарный» победителем также стала команда Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия», второе место заняла команда СОШ № 289 с углубленным изучением отдельных предметов ЗАТО г.Заозерска, а третье место - команда СОШ № 4 г .Апатиты.

В июне 2018 года команда Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» примет участие в межрегиональном полевом лагере «Юный спасатель» Северо-Западного федерального округа РФ.