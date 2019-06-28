В Мурманской области проверили ход реализации нацпроекта «Культура»

В рамках проверки хода реализации национального проекта «Культура» и использования субсидии из областного бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры состоялась рабочая поездка председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергея Ершова совместно с представителями партии «Единая Россия» в Кировск, Ревду и Ловозеро.

Визит в детские школы искусств Кировска и Ревды показал, что закупки музыкальных инструментов, оборудования и специальной литературы для учреждений в рамках Национального проекта «Культура» производятся в установленные сроки в соответствии с заключёнными соглашениями между Правительством Мурманской области и Министерством Культуры Российской Федерации, а также между областным Комитетом по культуре и искусству и муниципальными образованиями.

– Примерно 80 процентов оборудования, инструментов, учебно-методической литературы уже поставлены в учреждения, – рассказал председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов. – Современные интерактивные доски, графические планшеты, музыкальные инструменты, мебель. Это позволит уже в будущем учебном году качественно улучшить образовательный процесс в школах искусств.

Сергей Ершов также посетил Ловозерский Центр развития досуга и культуры, где ведутся работы по приобретению и установке кресел в зрительном зале, и городской Дворец культуры Кировска, где идет капитальный ремонт фасада. Проверка показала, что работы проводятся по графику, в полном соответствии с условиями заключённых соглашений по предоставлению субсидий муниципальным образованиям из областного бюджета.

Напомним, на финансирование направления «Оборудование для детских школ искусств и училищ искусств» в рамках нацпроекта «Культура» в Мурманской области в этом году выделено свыше 28 миллионов рублей (24 миллиона рублей – из федерального, 2 миллиона – из регионального, 2,6 миллионов – из муниципальных бюджетов).

Мониторинг реализации нацпроекта «Культура» в Мурманской области будет продолжен.