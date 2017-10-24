В Мурманской области проверили состояние пешеходных переходов возле образовательных учреждений

Органами прокуратуры области в связи с поступившей из Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения России по Мурманской области информации о состоянии безопасности дорожного движения на территории региона проведены проверки состояния пешеходных переходов, расположенных вблизи общеобразовательных учреждений.

В результате проведенных проверок прокурорами выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения, приняты меры прокурорского реагирования, в том числе внесено 5 представлений, в суды общей юрисдикции направлено 4 исковых заявления.

Так, прокуратурой Ленинского административного округа Мурманска установлено, что на участке дороги в районе строения №2 на улице Приморской микрорайона Росляково в Мурманске, проходящем вдоль детского образовательного учреждения «Профессиональный лицей №19», расположен регулируемый пешеходный переход, оборудованный светофором Т-7, перед которым в нарушение требований ГОСТ отсутствуют основные и повторные дорожные знаки 1.23 «Дети» с табличками 8.2.1 «Зона действия».

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой округа в Ленинский районный суд Мурманска направлено исковое заявление о возложении обязанности на Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения» и комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска организовать и обеспечить установку дорожных знаков.

В ходе проведенной прокуратурой города Кандалакши проверки установлено, что на участке дороги, проходящей вдоль муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» в нарушение требований ГОСТ Р 52605-2006 перед пешеходным переходом отсутствует искусственная дорожная неровность, а на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи учебного заведения, а также муниципального автономного образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №19» в нарушение требований ГОСТ отсутствуют светофоры Т7 в двустороннем исполнении.

Для устранения указанных нарушений прокурором города в Кандалакшский районный суд направлено исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц с требованием обязать муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» устранить выявленные нарушения.

Рассмотрение исков находится на контроле в органах прокуратуры области.