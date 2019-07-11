В Мурманской области проводится доследственная проверка по факту гибели двоих жителей Пояконды в результате пожара

9 июля в следственный отдел по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении тел двоих людей после ликвидации пожара в одной из квартир дома на станции Пояконда.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время личности погибших установлены, ими оказались местные жители – женщина, 1963 года рождения, и мужчина, 1957 года рождения.

Как сообщает с руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти погибших назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, для установления причин пожара назначена пожарно-техническая судебная экспертиза. По предварительным данным пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения с огнё при курении, очаг возгорания находился в комнате.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.