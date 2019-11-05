В Мурманской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины в результате пожара

1 ноября в следственный отдел по городу Кандалакша СУ СК России по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении тела женщины после ликвидации пожара в одной из квартир дома на улице Школьная в посёлке Ёнский Ковдорского района.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время личность погибшей установлена. Это 85-летняя местная жительница.

В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти погибшей назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, для установления причин пожара назначена пожарно-техническая судебная экспертиза.

По предварительным данным пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения с огнем самой погибшей.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.